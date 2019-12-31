Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Tam 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesinin belirlenmesine sayılı saatler kaldı. Milli piyango bileti edinerek çekilişin yapılacağı saati beklemeye koyulan şans oyunları meraklıları, milli piyango canlı çekilişini de izlemek istiyor. Telefondan milli piyango sorgulama, milli piyango kazanan numaralar, milli piyango listesi, milli piyango tam liste, milli piyango sorgulama motoru, milli piyango sorgulama programı, milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama programı gibi arama yapan internet kullanıcıları için tek bir link yeterli olacak. Tüm detaylar ve milli piyango canlı izle linki aşağıda.

Milli piyongo yılbaşı çekilişi herkes için artık bir gelenek haline gelmiş durumda. Haftalardır 2019 yılının en büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira için hayal kuran insanlar, çeyrek, yarım ve tam bilet alarak beklemeye geçti. Bilet sahibi olan vatandaşların merak ettiği sorular da kendiliğinden belirmiş durumda. Milli piyango bileti edinen kişiler milli piyango canlı yayını da anlık olarak izlemek istiyor. Bunun yanı sıra, telefondan milli piyango sorgulama, milli piyango kazanan numaralar, milli piyango listesi, milli piyango tam liste, milli piyango sorgulama motoru, milli piyango sorgulama programı, milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama gibi aramalar yapılarak, biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor. Haberimizin devamında tüm bu soruların yanıtı yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli piyango biletinizi sorgulamak için telefonunuzun arama motoruna milli piyango fanatik yazmanız yeterli. Gelen sonuçlardaki haberlere girerek, haber içindeki 'milli piyango sonuçları sorgulama' linkini tıkladığınıda aşağıdaki ekran gelecek. O ekranda kutucuğun içine milli piyango biletinizin numarasını yapıp, arama yapınca kaç lira ikramiye kazandığınız görebileceksiniz.



Milli Piyango çekilişi Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 15.00'te başlıyor. Noter huzurunda yapılacak Milli Piyango çekilişi basına açık olacak. Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 20.00 - 21.00 arasında yapılıyor.

Yeni yılla birlikte en merak edilen soru milli piyango özel çekilişindeki şanslı numaralar. Biletine büyük ikramiye isabet eden talihliler genellikle uzun bir süre gözlerden uzak duruyor. Medya talihliyi ararken biletin alındığı bayi ile röportajlar gerçekleştirir ve sonrasında talihli ortaya çıkarak ve sessizce bankadan temsilciler gönderip biletini tahsil ettiriyor.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

2020 Milli Piyango çekilişi ve büyük ikramiye sonuçları sayfamızdan tüm detayları takip debilirsiniz. Biletinize ikramiye çıktığında ise tutar 1 milyon TL ve üzerinde ise paranızı Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden tahsil edebilirsiniz. Bunun altında kalan diğer ikramiyeler ise Milli Piyango Şube Müdürlükleri'nden ödenebilir.

Eğer biletinize son 3 rakamına göre ikramiye vurmuşsa bunu Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılıyor o nedenle biletleri satın aldığımız bayilerin güvenilir olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Biletlerinizi kontrol ederken amorti çıkıp çıkmadığını mutlaka dikkat edin. Amorti her çekiliş sonrası son rakamına göre iki farklı rakam olarak belirlenir. Bu sayede bilete ödediğiniz parayı kurtarabilirsiniz.

TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi 2020 yılı için 80 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi dağıtacak. Biletlerinin tümü satılırsa kamuya toplam 227 milyon 729 bin 942 liralık kaynak aktarılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü bu yıl yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin neredeyse tamamının satıldığını duyurdu. Satış işlemi, her yıl yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam ediyor.

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, toplamda 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 80 milyon lirası, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 8 milyon lira ve 10 adet 1 milyon lira olacak.

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