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’in yeni ‘’sini Erdoğan açacak

MİT’in yeni ‘KALE’sini Erdoğan açacak
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'nın 'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "" hizmete giriyor. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" hizmete giriyor. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak.


"KALE"nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.

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