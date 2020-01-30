İzmir CHP’de ikinci aday rafa kalktı

CHP İzmir’de İl Kongresi’ne 9 gün kala Genel Merkez’den gelen tek aday dayatması hayata geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, geri adım attı. İl Başkanı Deniz Yücel ile Soyer arasında kongreye tek adayla gidilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. İkili, il yönetim kurulu ve kurultay delege listelerini ise birlikte hazırlayacak

CHP İzmir'de İl Kongresi'ne 9 gün kala düğüm çözüldü. İlçe kongreleri sürecinde karşı karşıya gelen İl Başkanı Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekip arasında sonunda uzlaşma sağlandı. Soyer ve Yücel, prensipte anlaştı. Buna göre Soyer cephesi il başkan adayı çıkarmayacak, ancak il yönetim kurulu ve kurultay delegesi listeleri Soyer ve Yücel tarafından birlikte yapılacak. Bu arada ismi Soyer cephesinin İl Başkan adayı olarak geçen Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay da, varılan anlaşmanın ardından aday olmayacağını açıkladı. Türkbay, "Karabağlar ilçe başkanlığı il başkanlığı kadar önemli bir görev. İlçemin başındayım" ifadelerini kullandı. Soyer, önceki akşam bir araya geldiği İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe başkanlarına "Kongre süreci herkesin eksisi, artısı ve kusuruyla geride kaldı. 8 Şubat'a kırgınlıkları arkada bırakarak gidilsin. Kim seçilirse seçilsin uyumlu çalışacağım" demişti.



ORTAK LİSTE YOLDA

Soyer ve Yücel'in prensipte anlaşmalarının ardından Soyer'in ekibinde yer alan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Mustafa Özuslu, kongrede il başkan adayı çıkarmayacak. Bunun yerine Yücel ve Soyer, il yönetim kurulu listesi ile kurultay delegeliği listelerini birlikte hazırlayacak. Bu çerçevede Soyer'in ABD ziyareti dönüşünde tahminen 5 Şubat'ta bir araya gelinecek. Bu aşamadan sonra bağımsız bir il başkan adayının çıkması ise çok düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.



GENEL MERKEZ TEK ADAY DAYATMASI YAPMIŞTI

İzmir'de ilçe kongreleri Tuncay Özkan-Deniz Yücel ittifakıyla Başkan Soyer'e yakın ekip arasında savaşa sahne olmuştu. Bazı ilçelerde Özkan- Yücel ittifakının, bazı ilçelerde de Soyer ekibinin adayları seçimden galip çıktı. Bu süreçte İzmir'de 'uzlaşı adayı' isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'e destek verdiği konuşuldu. Milletvekili Atila Sertel, bu durumu Seferihisar İlçe Kongresi'nde kürsüden açıklamıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde İzmir'de örgütle bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da uzlaşı istediklerini belirtmişti.

ERHAN GÜLENÇ