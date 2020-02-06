Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi...Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı kazada, uçağın iki pilotu hakkında soruşturma başlatıldı.