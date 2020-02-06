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’ndaki uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

06.02.2020, 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020,14:09

Son dakika haberi...’ndaki uçak kazasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı kazada, uçağın iki pilotu hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi...Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı kazada, uçağın iki pilotu hakkında soruşturma başlatıldı.

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