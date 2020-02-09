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Hazine ve Maliye Bakanı ’tan takipçisine sözü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan takipçisine kahve sözü

09.02.2020, 22:12

Hazine ve Maliye Bakanı , bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))' sözlerine Albayrak Twitter hesabından yanıt verdi.

'ESRA İLE SİZE KAHVE SÖZÜMÜZ OLSUN'

Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.

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