Vatandaşlar sokağa maske ile çıkıyor

Korona virüsü nedeniyle İzmir'de çoğu orta yaş ve üzeri olan kişilerin maske takarak dolaştığı görülürken uzun süre dayanabilen gıda maddeleri ile dezenfektanların marketlerde satış patlaması yaşaması da alışılmadık manzaralar ortaya çıkardı.

Bakliyat, makarna, un, sabun, kolonya, kolonyalı mendil, tuvalet kağıdı ve antibakteriyel ürünlerin aşırı miktarda satılması, market raflarının kısa sürede boşalmasına neden oldu. Öte yandan toplu ulaşım araçlarında maske ile dolaşanların sayısı gözle görülür ölçüde arttı.



Diyanet'ten kolonya açıklaması

Türkiye'de korona virüsün bir kişide görüldüğünün açıklanmasının ardından kolonya ve antibakteriyel el dezenfektanlarına talep patlama yaratırken bunların içindeki alkolün caiz olup olmamasıyla ilgili Diyanet İşleri "Temizlikte kullanılmaları caizdir" açıklamasında bulundu.



44 e-ticaret satıcısına inceleme

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM, 44 satıcı hakkında inceleme başlattı. İnceleme başlatılan firmaların el dezenfektanı, anti bakteriyel ıslak mendil, konserve, makarna, eldiven ve maske satışı yaptıkları öğrenildi.



Askerlerin çarşı izinleri iptal

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK bünyesinde alınan yeni tedbirler açıklandı. Bakan Akar tarafından yapılan açıklamaya göre askerlerin çarşı izinleri Corona virüsü salgınına karşı bir süreliğine iptal edildi. Yemin törenleri, mezuniyet gibi törenler de önümüzdeki dönemde bir süre gerçekleştirilmeyecek.



KİTAP FUARLARI ERTELENDİ

İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ertelendi. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin haziran ayında düzenleneceği bildirildi.

Denizli'de de korona virüsü tedbirleri kapsamında, 27 Mart'ta kapılarını açacak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nı 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasına erteledi.



480 yıllık Mesir Festivali iptal oldu

Manisa'nın yarım asırlık festivali olan ve bu yıl 480'incisi gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin hem karma hem de saçım töreni dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle iptal edildi. Saçım için hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macununun yapımı durdurulurken, şimdiye kadar yapılanların piyasaya sürüleceği öğrenildi.



Bakanlık özel hat kurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdi. Vatandaşlar bu konudaki şikayetlerini bu hatta iletebilecekler.



New York Times'tan Türkiye skandalı!

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurdu. Trump, Türkiye ve İngiltere'nin ise yasaktan muaf tutulduğunu belirtti. Bu açıklamadan sonra New York Times dikkat çeken bir habere imza attı. Gazete, ABD'nin virüs nedeniyle getirdiği uçuş yasağını Türkiye'nin fotoğrafını kullanarak servis etti. Bu duruma tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu haberi, listede dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Korana virüsü gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.