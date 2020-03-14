Panik yapma önlem al!

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Enver Yalnız, virüs paniğinin hastalıktan daha da tehlikeli olduğunu söyledi. Uzmanlar, “En etkili korunma yolu bilinçli olmak. Sosyal medyada her yazılana inanmayın, rehavete kapılmadan ama mutlaka kişisel önlemlerinizi alarak hayatınıza devam edin” dedi.

Dünyanın birçok ülkesine yayılan korona salgını ile Türkiye'de iki vakanın ortaya çıkmasının ardından her kafadan bir sesin çıktığı bugünlerde birçok asılsız haber insanları gereksiz endişe ve korkuya sürüklüyor. Bunun sonucu oluşan paniğin günlük hayatın akışını engellediğini belirten Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimleri Dr. Enver Yalnız ve Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, bu hassas ortamda önlem almakla panik olmanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyaran uzmanlar "Panik yapmayın" dedi.

SOĞUKKANLI OLUN

Tepecik Hastanesi Beşhekimi Mustafa Emiroğlu, gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde takip etmek gerektiğini belirterek, vatandaşlara panik yapmadan, önerilen tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Hiçbir vatandaşın panik yapmasına gerek olmadığını belirten Emiroğlu, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından uzmanların bizlere önerdiği tedbirle-re uyalım, bu yeterli. Maske kullanması gereken insanlar, bu hastalığın belirtilerini taşıyanlar olmalı. Yani maskeleri sağlıklı insanlar kullanmamalı. Ancak özellikle yaşlıların toplu taşıma araçlarına binerken kullanmalarında fayda var" dedi.

Mustafa Emiroğlu



PANİK HATA YAPTIRIR

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Enver Yalnız da, "Unutmayın, hayatı felce uğratan korona virüsü değil gereksiz paniktir" diyerek şunları anlattı: "Ülkemizde korona virüsüne ilişin bir olağanüstü hal ilan edilmemiştir. Üniversite ve okullar eğitime sadece tedbir amaçlı ara vermiştir. Korona virüsüne karşı sorumlu ve soğukkanlı davranmalıyız. Şu anda en önemli risk, toplumdaki panik havası" diye konuştu.

Enver Yalnız

FATİH ŞENDİL