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- ortak devriyesi başladı

Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı

15.03.2020, 12:15

ile arasından imzalanan ateşkesinde alınan karar kapsamında İdlib'deki karayolunda yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV'deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

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