Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya arasından imzalanan İdlib ateşkesinde alınan karar kapsamında İdlib'deki M4 karayolunda yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV'deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
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