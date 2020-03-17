Türklerde daha az

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, tüm dünyayı saran korona virüsüyle ilgili Yeni Asır'a çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yakın zamanda dünya genelinde görülen salgın hastalıklarda olduğu gibi korona virüsünün de büyük ihtimal bir biyolojik silah olduğunu savunan Çalışkan, "Hayvanlardan, yarasadan kaynaklı olduğunu söylüyorlar ama Çin'de insanlar yüzyıllardır yarasa yiyor. Yani bunun inandırıcılığı yok. Kesinlikle şüphe verici bir vaka" ifadelerini kullandı.

"Virüsler cansız olduğu için tek başına yaşayamaz ve bu nedenle bir canlı içinde olmaları gereklidir" diyen Erhan Çalışkan, "Korona virüsü akciğerlerde bulunan ACE2 proteinine tutunarak hayatta kalır ve çoğalır. Bu protein akciğerlerin su toplamasını ve iltihap yapmasını önlüyor. Asyalı ırklarda ACE2 proteininin oranı beyaz ve Afrikalı ırklara göre 6 kat daha fazla. Bu nedenle ölüm oranının Çinli, Japon, Taylandlı, İranlılarda ve Arap yarımadasında daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bir de sigara içenlerde ölüm riski daha da artıyor. Çünkü sigara içenlerde bu protein miktarı fazlalaşıyor. Türkler Asya kökenli olmasına rağmen imparatorluk olmanın doğası gereği evlilikler yolu ve diğer nedenlerden dolayı gen yapısı farklıdır. Genlerimizde ACE2 proteini asyalılara oranla daha az bulunmakta. Ancak bu durum virüsten hastalanmayacağımız anlamına gelmez. Yine de ölüm oranı ve hastalığın vücudumuza olan etkilerini azaltır" açıklamasını yaptı.





'Dünyanın yarısı yakalanabilir'

Komplo teorisyenlerine göre, korona virüsü Çin'i çökertmek amacıyla biyolojik silah olarak laboratuvarda üretildi. Sağlık Bakanlığı Korona virüsü Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yapılan bir takım matematiksel modellemeler olduğunu belirterek, "Bu modelleme çalışmalarında önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40- 50'si bu virüs ile karşılaşacak" dedi. Şu ana kadar elde edilen verilerin, korona virüsünün bir biyolojik silah olmadığı yönünde olduğunu aktaran Dr. Azap, "Ancak biyolojik silah ise, bunu üreten mutlaka panzehirini de yapmıştır. Bunu yaptığı iddia edilen ülkeler de bundan oldukça etkilecek. Korona virüs salgınında ABD'nin İtalya'dan bile daha çok etkileneceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.