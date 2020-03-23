Okul tatili uzayacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Koronavirüs tedbirler kapsamında okullarda uzaktan eğitimi dönemi geçici olarak başladı. Peki okullarda tatil uzayacak mı? Bakan Ziya Selçuk merak edilenleri Ahaber canlı yayınında açıkladı.

Uzaktan eğitim için ilk ders zili çaldı. Konuya ilişkin merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

TATİL UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı uzasın ya da uzamasın diye kendi başına bir karar almıyor. Çünkü bu Türkiye ile ilgili bir mesele. Biz Sağlık Bakanlığı ile istişhare içerisineyiz ve hassasiyet ile takip ediyoruz. Bilim Kurulu'nun önerileri var. Yani süreç şu şekle doğru evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir diye. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

LGS; Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili olarak, biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur. Ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. DOlayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik başka streslere yol açabilir. Prensip olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden de o 3 senaryonun 3 ayrı sınav senaryosu var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişhara içerisindeyiz.

SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?

Sınavlar online yapılamaz ancak içerik değişebilir. Uzaktan eğitim bölümü sınav içeriği olmayacak.

OKULLAR DAHA ERKEN KAPANIR MI?

Bilmiyoruz, verilere bakıp değerlendirme yapacağız.

UZAKTAN EĞİTİM YETERLİ OLACAK MI?

Her eve ulaşabilmek için TV üzerinden yapılıyor. Bu bizim için de dünya için de yeni bir durum.

"UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK"

Salgın geçtikten sonra da EBA desteği sürecek.