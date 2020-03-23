Uzaktan eğitimde ilk ders zili bugün çalıyor

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart’ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. E-okuldaki kayıtlı bulunan öğrenci velileri, internet üzerinden şifre alabilecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim bugün sabah 09.00 itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. Evlerinden eğitim alacak milyonlarca öğrenci, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.

'EBA.GOV.TR'DEN ULAŞILACAK

TRT-EBA TV İlkokul, TRTEBA TV Ortaokul ve TRTEBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak.



Uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov. tr" üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek. Bakanlığın, "www.meb.gov. tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.

DERSLER 20'ŞER DAKİKA

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak.

TEKRAR YAYINLARI 6 SAAT

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrencileri için de diğer temel dersler verilecek. Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30-21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek. TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek. Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek.

KAYITLARA ULAŞILACAK

Ayrıca EBA'nın internet sitesi "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek. Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.



EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler EBA'ya e-Okul bilgileri ile öğrenci girişi üzerinden girebiliyor. Giriş yapıldıktan sonra ise öğrenciler yeni şifrelerini belirleyebiliyor. Veliler ise EBA'ya e-Devlet bilgileri ile yani TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; e-Okul sistemine kayıtlı veli kimse EBA şifresini de o alabilir. Sistemde veli olarak kimin kayıtlı olduğu bilinmiyorsa veliler okul yönetimlerine başvurarak bilgi alabilecekler. Bununla birlikte e-Devlet şifresi ile de veliler EBA'ya girebiliyorlar. EBA şifresini ilk kez alacak veliler EBA giriş sayfasında yer alan "Şifremi nasıl alabilirim" yazısına tıkladıkları zaman şifreyi nasıl alacaklarını öğrenebilecekler.

FATİH ŞENDİL