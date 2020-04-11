Türkiye gücünü gösterdi Avrupa'nın yaldızları dökülüyor

Bugüne kadar insan hakları, insanca yaşam ve demokrasi kavramları üzerinden Türkiye’ye saldıran demokrasi havarileri, Avrupa’da yaşanan tabloya sessiz kaldı. ABD ve Avrupa’nın çaresizliğini değerlendiren Erhan Çalışkan, Türkiye’nin ortaya koyduğu farkı anlattı.

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, korona virüsle mücadelede ülkelerin ortaya koyduğu performansı Yeni Asır'a anlattı. Dünyadaki gelişmeleri rakamlarla değerlendiren Çalışkan, korona virüs vakalarıyla ilgili bir tablo hazırlayarak, ülkelerin karşılaştırmasını yaptı. Hazırladığı tabloyla Türkiye'de yeterli sayıda ventilatör ve yoğun bakım yatak sayısının bulunduğunu hatta İngiltere'den 10 kat, Fransa'dan 5 kat, İspanya ve İtalya'dan ise 6 kat daha iyi durumda olduğunu söyledi. Özellikle İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de mevcut olan tüm solunum cihazı olan ventilatörlerin dolu olduğunu söyleyen Çalışkan, ancak bir kişi öldüğünde veya taburcu olduğunda diğer hastanın aynı ventilatörü kullanarak onun yerine geçtiğini ifade etti.

ÖLÜME TERK EDİYORLAR

Dünyada şu anda acil olarak 88 bin ventilatör ihtiyacı olduğunu ancak bu büyüklükteki bir üretimin kısa zamanda gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen Çalışkan, birçok yaşlı hastanın ölüme terk edildiğini belirtti. Türkiye'de her gün şeffaf olarak tüm rakamların verildiğine dikkat çeken Çalışkan, ABD, Almanya, Japonya, ve Güney Kore gibi ülkelerin ise entübe sayısını resmi olarak açıklamadığını, bu rakamların ancak meslek odalarının yayınlarından öğrenilebildiğini belirtti. Ayrıca Almanya'da 10 bin yaşlıya düşen yoğun bakım yatak sayısının de 15.2 oranıyla yetersiz, ventilatör sıkıntısının da büyük olduğunu söyleyen Çalışkan, yaşlıların bu yüzden ölüme terk edildiğini söyledi.

EFSANE YERLE BİR

İngiltere'de ise 10 bin yaşlıya düşen yatak sayısının yüzde 3.3 olduğunu belirten Çalışkan, bu durumun bu açığın bir kaç ayda kapatılmasının mümkün olmadığını ifade etti. ABD'nin durumunun ise Avrupa'dan daha kötü olduğunu belirten Erhan Çalışkan, "ABD 32 milyon insanın sağlık güvencesi olmayan, 1 milyon insanın evsiz olarak sokaklarda yaşadığı bir ülke. ABD'de vakaların yüzde 50'den fazlası New York'ta. Orada 25 Bin ventilatöre daha ihtiyaç var. ABD'nin düştüğü aciz durum, yenilmezlik efsanesinin yerle bir olmasına neden oldu" diye konuştu.

SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ

Korona virüs salgını görülen ülkelerin değerlendirilmesi yapılırken nüfus ve yatak sayısının değil 65 yaş üstü insan sayısı ve yoğun bakım yatak sayıları ile ventilatör sayılarının önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Almanya'da 10 bin yaşlıya düşen yoğun bakım yatak sayası 15,2. Bu ülkedeki ventilatör ve yoğun bakım yatak sayısı kısa sürede yetersiz hale gelecek. Batı kültüründe her şeye ekonomik değer olarak bakan sistem iflas etmekte. İnsan hakları, insanca yaşam, demokrasi kelimeleriyle süsledikleri batı sisteminin yaldızları dökülüp altındaki gerçek durum ortaya çıktı. Yaşlılarını ölüme terk eden İtalya, İspanya ve Fransa'dan sonra Alman Palyatif Tıp Derneği ile Alman Pnömoloji ve Suni Solunum Derneği de yaşlı hastalar için 'huzurlu ölüm' protokolü ile tedavi edilme şansı az olan hastalara morfin ile beraber sakinleştirici ilaçlar verilmesini tavsiye ediyor. Biz ise yaşlılarımıza sonuna kadar hizmet etmek her şeyi yapıyoruz" dedi.

HEPSİNDE DURUM VAHİM

İngiltere'de 10 bin yaşlıya düşen yoğun bakım yatak sayısının sadece 3,3 olduğunu anlatan Çalışkan, "Yoğun bakım yatak sayısını artırmak İçin 50 milyar sterlin gerekince sürü bağışıklığı sistemini uygulamaya karar verdiler ama ölümler artınca vazgeçmek zorunda kaldılar. John Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte neredeyse 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm sayısı giderek artmaktadır. Morglarda yer kalmadığı İçin soğutucu TIR'lar morg olarak kullanılmaya başlandı. ABD'nin durumu Avrupa'dan daha kötü" açıklamasını yaptı.

Tolga TEKİN