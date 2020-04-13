Geleceğimiz tarım ve gıdada

Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arsin Demir, “Türk çiftçisi fedakarca hem kendi geçimini hem de vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını sağlamak için gerekli önlemleri alarak üretim için mücadeleye devam etmelidir. Ayrıca bu süreçte üretim yapan çiftçilerimizin daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tüm dünyada baş gösteren korona virüs salgınının ardından, gözler en temel ihtiyaçların başında gelen gıda üretimi ve tarım sektörüne çevrildi. Tarım ve hayvancılık sektörünün ülkenin en stratejik kaynakları olduğunu söyleyen Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arsin Demir, "Tarım ve gıda yoksa, gelecek de yok. Çiftçilerimiz tarlalarını terk etmemeli. Tarlada çalışan çiftçilerimiz için 'Köyünde kal Türkiye' diyorum" ifadelerini kullandı.



"BERABER ATLATACAĞIZ"

Bu konunun sadece virüs özelinde değerlendirilmemesi gerektiğini de kaydeden Arsin Demir, şunları söyledi: "Virüs krizi nedeniyle maalesef diğer sektörlerde de bir daralma yaşanıyor. Burada önemli olan nokta üretimin devamlılığı ve sürdürülebilirliği. Özellikle köye dönüşü artıracak politikaların veya destek mekanizmasının daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Üreticiye yeni mali destek programları hazırlanmalı, borçlar faizsiz ötelenmeli, üretici ve mevsimlik işçilerin tarlalara güvenle ulaşımı sağlanmalı. Salgını elbette atlatacağız. Ülkemizin tarımdan gelen gücünü daha da iyi kullanabilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Birçok zorluğa göğüs geren Türk milleti bu sıkıntıların da üstesinden el birliğiyle gelecektir."





ÜRETİCİ TEŞVİK EDİLMELİ

Özellikle yurtdışı alım satımların da durduğu bu süreçte yerel kaynakların ve ürünlerin tekrar en önemli gündem maddesi haline geleceğini dile getiren Arsin Demir, "Tarım ve gıda sektörleri pek çok bileşeni içeren ve önemli istihdam yaratan bir nitelikte. Tüm dünyayı olduğu gibi maalesef ülkemizi de olumsuz etkileyen virüs, elbetteki birçok şeyi değiştirdi ve değiştirecek. Bu durum hepimiz için pek çok yeni sonuç doğuracaktır. Artık ülkemizde yerel üretimin ve üreticinin teşvik edilmesi hiç olmadığı kadar önem kazandı" dedi.



Süreçte herkese görev düşüyor

"Tarım ve tarıma dayalı sanayi sistemi daha çok geliştirilmeli ve koronaya karşı güvenlik önlemleri de maksimum seviye çıkarılarak üretimin kesintiye uğramasının da önüne geçilmelidir" diyen Arsin Demir, "Her bireyin kendinden başlayarak sağlıklı gıdayı elde etmek için tedbirlerini alması önem kazanıyor. Çünkü bu salgını ne kadar çabuk atlatırsak o kadar az zarar görürüz. Tarım sektörü hem emek hem de zaman isteyen bir sektör. Bu nedenle çiftçilerin mutlaka tarlalarından uzaklaşmaması gerekiyor. Çünkü toprağını bırakıp farklı bir kente göç eden ailelerin tekrar geri dönmeleri de çok zor olacaktır" ifadesini kullandı.



Tüm borçlar ertelenmeli

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu ifade eden Arsin Demir, "Bakanlık tarafından toplamda 1.5 milyar TL. bundan iki hafta önce çiftçilerin kimlik numaralarına göre ödenmeye başlandı. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat destekleri gibi destekler de bulunuyor. Destekten ziyade 'üretime devam kredisi' veya üreticilere 'korona virüs tazminatı' ödenmesi gibi talepler değerlendirilmeli. Tarım kredileri ertelendi; ancak Ziraat Bankası'na olan borçların da uzun vadelere yayılarak faizsiz ertelenmesi gerekiyor" dedi.



ÜRETİMİN SÜRMESİ SAĞLANMALI

Arsin Demir, "Tarım ve tarıma dayalı sanayi sistemi daha çok geliştirilmeli ve koronaya karşı güvenlik önlemleri alınarak üretim sürdürülmelidir" dedi.

Tolga TEKİN