Haydar Baş’ın ailesi taburcu edildi

Trabzon'da Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın (73) aynı hastalıktan tedavi gören eşi, oğlu ve gelininin de aralarında bulunduğu 8 akrabası, sağlığına kavuşup taburcu edildi. Bu arada Haydar Baş'ın cenazesinin defnine katılan, birinci derece yakınlarının yanı sıra bazı partililerin de evde zorunlu karantinaya alındığı öğrenildi. BTP lideri Haydar Baş, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 14 Nisan'da yaşamını yitirmişti.