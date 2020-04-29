Rusya’daki türk öğrenci ambulans uçakla getirildi

Sağlık Bakanı Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.



TWITTER'DAN DUYURDU

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Korona virüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.