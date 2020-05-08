Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu mu? Kapalıçarşı'da hangi önlemler alınacak? İşte detaylar...

Kapalıçarşı koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan yerlerden birisi oldu. Birçok esnafın ekmek kapısı olan, yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan çarşının normalleşme takvimine geçilmesiyle birlikte ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli mi? Kapalıçarşı'da hangi önlemler alınacak? soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Kapalıçarşı'ya dair tüm detaylar...

KİMSE MASKESİZ GİREMEYECEK

Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak. Saat 08:00'de açılıp, 18:00'de kapıları kapatılan Kapalıçarşı'nın salgın nedeniyle 10:00 ila 16:00 saatleri arasında açık olacağı öğrenildi. Kapalıçarşı'da yaklaşık 2 aydır yoğun sağlık tedbirlerinin alındığının altını çizen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çarşının açılışından hemen önce tamamen ilaçlanacağını söyledi.

Başkan Turan, "Her gün onlarca turist ağırlayan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'mız için gerekli bütün önlemleri aldık almaya devam ediyoruz" dedi. Açılışından hemen önce bütün çarşının dezenfekte edileceğini söyleyen Turan, "Maskesiz ne bir çalışan ne bir ziyaretçi içeri kesinlikle alınmayacak. Ziyaretçi ve çalışanların hijyen kurallarına uyularak, sosyal mesafe kuralına göre ateş ölçümleri yapılarak kontrollü bir şekilde içeri alınmasını sağlayacağız. Zabıtalarımız tarafından yapılan denetimler artırılacak. Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın artık yeni normale göre denetimleri yapılacak" şeklinde konuştu.

Çarşının ziyaretçiye kapalı olduğu zaman içerisinde bazı atölyeler ve dükkanlar faaliyetlerine devam etti. Yüksek önlemlerin alındığı çarşıya esnaf, sadece Mercan ve Kılıççılar kapılarından içeri alınarak, sosyal mesafe kuralına uyarak, ateş ölçümleri yapıldı. Çarşının ziyaretçiye kapalı olduğu günlerde her gün ortalama 700 çalışanın çarşıya giriş çıkışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

SABAH