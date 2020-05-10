‘Hepimiz aynı gemideyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "Bugün, Avrupa Birliği fikrine hayat veren Schuman Deklarasyonu'nun kabul edilmesinin 70. yıldönümüdür" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana '9 Mayıs Avrupa Günü'nü tüm Avrupa halklarıyla birlikte kutluyoruz" dedi.



GÖRÜLMEYEN ORTAK DÜŞMAN

Schuman Deklarasyonu'nun ardındaki düşüncelerin bir savaşın ardından Avrupa'nın küllerinden doğmasını, düşmanlıklarını bir kenara bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için bir araya gelmesini sağlağını hatırlatan Erdoğan, "Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan sadece sağlığımızı değil refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani bağlarımızı tehdit eden bir virüs. Bu gözle görülmeyen küçük düşman bize, son dönemde unutma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.



GÜÇLENEREK ÇIKABİLİRİZ

Erdoğan mesajına şöyle devam etti: "Her felaketin fırsatları beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Avrupa Birliği'nin doğru ve zamanında atacağı adımlarla bu krizden güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Ayrımcılık ve nefret dili bir kenara bırakıldığında, Avrupamız ortak menfaati küçük siyasi oyunlara veya ulusal çıkarlara feda edilmediğinde, kapsayıcı ve adil olunduğunda daha güzel günlerin bizim olacağına inancım tamdır. Önümüzde zor günler bulunmaktadır. Bu günlerin, Türkiye- AB ilişkilerini yeniden canlandırma konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür. AB üyeliğine aday, müzakere eden, AB ile gümrük birliği içinde olan, AB'nin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından Türkiye'nin, birliğin salgın sonrası dönemde alacağı tüm çalışmalara katılması AB'yi daha güçlü kılacaktır."







SALGIN HASTANELERİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Korona virüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için İstanbul'da Atatürk Havalimanı bölgesi, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastaneyi daha hayata geçirmek üzere harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor.



ALANDA İNCELEME YAPTI

Korona virüs ile mücadele kapsamında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor. Erdoğan dün, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu. İlk olarak Atatürk Havalimanı'ndaki hastanede inceleme yapan Erdoğan, daha sonra helikopterle Sancaktepe'ye geçti. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer de eşlik etti.