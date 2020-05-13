Komşularının evine de mühür vuruldu

Özdil'in, Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etti. Dün öğlen saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri Özdil'in komşularının evine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in yan komşularının evleri de mühürlendi.

BUGÜN YIKILACAK

Özdil'in evinin yıkımı için Bodrum Belediyesi encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından bugün evin yıkımının gerçekleşeceği öğrenildi. Bodrum Belediyesi'nin yapıya ilk olarak ofis ve iş yeri ruhsatı verdiği, daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettik-leri öğrenildi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ayrıca imar barışından sonra bile kaçak inşa-at yapılması-nı gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlileri-ni yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyan-da bulundu-ğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müşte-milat (18 metrekare), jeneratör odası (13,5 metreka-re), bahçe deposu (9,50 metrekare) ve zemin terası altında ilave odanın (81 metrekare) bulunduğu öğrenildi.



ELESTİRDİĞİ İMAR AFFINDAN YARARLANMAK ISTEDI

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019'da "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur?" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletler yıkılacak.

TUBA AYHAN