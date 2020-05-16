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Mahkeme Özdil’in savunmasını alacak

'nın ilçesinde gazeteci 'in eşi 'in, satın aldığı imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımında savunma yapması bekleniyor.

Mahkeme Özdil’in savunmasını alacak
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Özdil'in avukatı Özlem Ayaözü'nün itirazı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ayrıca aynı mahkeme, Avukat Ayaöz'ün villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdikten sonra reddetti. İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak. Gerekçeli ara kararda savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilirken, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ifade edildi.

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