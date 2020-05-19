Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/wD2ijeVyPn
Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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