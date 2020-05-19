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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Başkan , Twitter'dan Santrali’nin devreye alınan ilk etabıyla ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum

19.05.2020, 21:32

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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