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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki cami provokasyonuna sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'deki provokasyonuna sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı , 'de hoparlöründen müzik çalınmasına sert tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak Camiler kırmızı çizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki cami provokasyonuna sert tepki

21.05.2020, 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:29

İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden İtalyan partizanların söylediği "Çav Bella" isimli şarkıyı dinletti. Yaşanan skandal sonrası CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, sosyal medya hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.



"CAMİLER KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Skandala toplumun her kesiminden peş peşe tepkiler yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalındı. Olay dün akşam 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ieylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenildi.

Detaylar geliyor...

İzmir camilerindeki provokasyona Diyanet'ten sert tepki

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