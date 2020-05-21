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Haberler Gündem İzmir camilerindeki provokasyona Diyanet'ten sert tepki

camilerindeki provokasyona 'ten sert tepki

İşleri Başkanı ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan asla kabul edilemez.

21.05.2020, 14:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,15:12

Dün İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı

İzmir Müftülüğü konu ile bir açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan olay sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da çok sert bir tepki geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar arkasında olacağız."

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