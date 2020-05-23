‘Hoparlörlerden alçaklık sızıyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı. İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği sosyal medyadan paylaşıyor. 15 Temmuz'da Sela okunan camilere saldırıp imamları darp eden, ezan bayrak ve vatan düşmanı müstevli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardı, bunu biliyoruz. Bu milletin son ferdinin son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklar" dedi.

FOYALARI DÖKÜLÜYOR

Konuşmasını İstiklal Marşı'ndan bir alıntıyla devam eden Erdoğan şunları söyledi: 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedinim göğsüne namahrem eli. Bu ezan ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu böyle devam edecek. Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin foyaları ortaya dökülüyor. Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamları çok daha beterine kendileri bilfiil istiyorlarmış. Bu halkın ortak değerlerini yaptıklarını hırsızlıkları örtmek içi bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işleri yargı, idare konusu olan işleri ilgili kurumlar takip edecek. Hükumet olarak biz planlarımızı hayata geçirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.



'BAYRAMDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ'

Başkan Erdoğan korona virüs salgınına da değinerek, "Ülkemizi de etkileyen korona virüs salgının hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Salgının gerilemesiyle normalleşme takvimimiz de işlemeye başladı. Veriler olumlu yönde seyrettikçe bu adımlara yenilerin eklemeye devam edeceğiz. Henüz faaliyete geçmemiş iş yerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararımızı gelişmelere göre bayram sonrası vereceğiz. Türkiye bu süreçte sağlık konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir topladı" diye konuştu.

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