Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Tarih belli oldu

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde ilk günden itibaren tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. 15 ilde ise seyahat yasağının kaldırılması gündemde. Peki şehirlerlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İşte detalar...

İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor.



Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor.

İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları'nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

Türkiye'nin normalleşme takvimi! Kreşler ne zaman açılıyor? Spor salonları ne zaman açılıyor? Restoranlar ne zaman açılıyor?

Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı

Normalleşme dönemi nasıl devam edecek? Bayramdan sonra neler olacak? Hangi işletmeler açılacak? İşte detaylar...