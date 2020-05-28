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Haberler Gündem MEB açıkladı: Öğretmenler için idari izin 19 Haziran'a kadar uzatıldı!

açıkladı: Öğretmenler için idari izin 'a kadar uzatıldı!

Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ilin Valiliği’ne gönderilen yazıya göre, öğretmenler için idari izin 'a kadar uzatıldı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

MEB açıkladı: Öğretmenler için idari izin 19 Haziran'a kadar uzatıldı!

28.05.2020, 16:12

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il Valiliği'ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. İdari izin süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.

19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacak öğretmenlerin aylık okuttukları ek ders ücretlerini kesintisiz alacakları öğrenildi.

SABAH/ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

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