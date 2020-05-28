Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il Valiliği'ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. İdari izin süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.
19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacak öğretmenlerin aylık okuttukları ek ders ücretlerini kesintisiz alacakları öğrenildi.
SABAH/ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MEB açıkladı: Öğretmenler için idari izin 19 Haziran'a kadar uzatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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