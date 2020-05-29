Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde! LGS sınavı nasıl olacak? Hangi uygulama kaldırıldı? Sınav sırasında maske takılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı kapsamında yapılan değişiklikleri anlattı. Sınava dair detayları paylaşan Selçuk, maske takımından, kılavuz değişiklliklerine kadar her konu hakkında bilgi verdi. LGS sınavı nasıl olacak? Hangi uygulama kaldırıldı? Sınav sırasında maske takılacak mı? İşte detaylar...

KILAVUZDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Güncellenen kılavuzda sınav tarihi güncellendi. 2019 yılına göre de üç iyileştirme yaptık. Birincisi 2019'da öğrencilerin sınava girecekleri okullar değiştiriliyordu. Bu süreçte ulaşım imkânlarını da göz önüne alarak önemli bir karar aldık. Tüm öğrenciler şu anda kayıtlı oldukları kendi okullarında sınava girecek. Böylece, öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun sınava girecekleri okula yürüyerek gitmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

BU SINAV YAPILACAK OKUL SAYISINI ARTIRDI MI?

Elbette. 2019'da 3 bin 769 okulda sınav yapmıştık. Öğrencilerimize sağlanan kendi okullarında sınava girme kolaylığı sınav yapılacak okul sayısında yaklaşık beş katlık bir artışa neden oldu. Yaklaşık 17 bin 932 okulda sınav olacak. İkili eğitimden dolayı bu imkânı olamayan çok az sayıda okulumuz var. Bu durumda da öğrenciler okullarına en yakın okul binasında sınava alınacak. Öğrenciler sınava nerede gireceklerini 12 Haziran'da e-okul üzerinden öğrenecek.

FOTOĞRAF KOŞULU YOK

- Diğer iki iyileştirmeniz nedir?

Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık.

- Bu süreçte farklı illere gidip dönememe durumu olan öğrenciler sınav yerlerini değiştirebilecekler mi?

Mücbir sebepler söz konusu olması durumunda bu kapsamda başvurular illerimizdeki komisyonlarda değerlendirilecek. Uygun görülmesi durumunda değişiklikler yapılabilecek.

ÜCRETSİZ MASKE

- Sınavda koruyucu ne gibi önlemler alacaksınız?

Sınavın yapılacağı tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Tüm okullarımızda sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına bakanlığımız tarafından ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere dezenfektan malzemeleri bulunacak. Öğrenciler okullara geldiklerinde beklemeden ve sosyal mesafeye dikkat ederek ve elleri dezenfekte edilerek sınıflara alınacak. Bu sürece 81 ilde okul girişlerinde rehber öğretmenlerimiz de destek olacak.

SINAVDA ÇOCUKLAR MASKELERİNİ ÇIKARABİLECEK Mİ?

Sınav salonlarında sosyal mesafeye göre oturma düzeni olacağı için sınav esnasında istedikleri zaman maskelerini çıkarabilirler.

SINIFLARIN KAPASİTESİ SOSYAL MESAFEYE UYGUN DEĞİLSE NE YAPILACAK?

Bu durumda okuldaki boş alanlar kullanılacak. Yani, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonu gibi daha geniş alanlar varsa bunlar kullanılabilecek. İl müdürlerimiz tek tek okulları inceleyerek bu durumları belirliyor.

SINAVA HASTANEDE GİREBİLECEK

- Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?

Astım hastası olan öğrenciler doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.

- Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?

Sınav hazırlığı sürecini öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini önceleyerek tasarladık. Bu kapsamda koronavirüs tedavisi görmekte olan öğrencilere hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek. 'Sınav Tedbir Hizmeti' alınabilmesi için veliler ya da vasiler tarafından, öğrencinin sınava alınacağı adresin yer alacağı dilekçe ve mazeret durumunu bildiren belgeler ile il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme komisyonlarınca değerlendirilerek öğrencilerin durumuna uygun, 'Sınav Tedbir Hizmeti' sunulacak.

HERKES SINAVA GİRMEK ZORUNDA DEĞİL

- 8. sınıftaki tüm öğrencileri sınava otomatik kayıt yaptınız. Öğrenciler ve veliler merak ediyor. Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı?

Kesinlikle hayır. Bildiğiniz gibi liselere yerleştirme merkezi puanla veya puansız yerel yerleştirme ile yapılıyor. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, yani yaklaşık yüzde 90'ı sınavsız bir şekilde tercih ettikleri okullara yerleştirilecekler. Yaklaşık 213 bin kontenjanı olan bazı okullarımıza ise sadece merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılacak. Dolayısıyla kontenjan kapsamındaki okulları hedefleyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınav bu.

MÜSTERİH OLUN SINAVA ODAKLANIN

- Son olarak öğrenciler ve ailelerine ileteceğiniz bir mesajınız var mı?

Öğrencilerimiz ve velilerimiz için her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz de korona virüs tedbirleri kapsamında velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için tüm okullarda görevli olacak. Ailelerimiz, çocuklarımız müsterih olsunlar, nasıl ki akademik destek konusunda örnek sorularımız, destek paketlerimiz, canlı sınıflarımızla hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olduysak, sınav aşamasında da onların sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktayız, tüm endişeleri bir kenara bıraksınlar ve sadece sınavlarına odaklansınlar.

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SORU DESTEĞİ DEVAM EDECEK

- LGS için 1. dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek misiniz?

Örnek soru kitapçığını ayda bir yayımlıyorduk. Bu süreçte öğrencilerimize yardımcı olmak için ayda iki kez örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Ayrıca öğrencilerimize sınava yönelik çalışma soruları da yayımlamaya başladık.

- Örnek soru kitapçığından ayrı çalışma soruları mı yayımlıyorsunuz?

Evet. Şu ana kadar toplam 2 bin 516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS merkezi sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu. 15 günde bir bin soruluk LGS hazırlık sorularını yayımlamaya devam edeceğiz.

UZAKTAN EĞİTİM BOŞLANMASIN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime katılım konusunda velileri uyardı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır" ifadesini kullandı. Selçuk, "Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki" değerlendirmesini yaptı.