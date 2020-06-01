Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen binlerce aday, tercihlerin başlamasını bekliyor. Üniversite 1 ve 26 Haziran tarihleri arasında sınava başvuran adayların tercihlerini kabul edecek. Tercihlerin başlamasıyla birlikte hangi detayların arandığı merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden yapılır? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

2020 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.



TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.



KARA HARP OKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLAR

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.



BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLAR

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.



Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)