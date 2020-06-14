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Haberler Gündem Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Operasyonu başladı!

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Operasyonu'nun başladığını duyurdu. 'ya ait , operasyon kapsamında 'taki terör hedeflerini vuruyor.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

15.06.2020, 00:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,01:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.

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