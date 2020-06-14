Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.

Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla...