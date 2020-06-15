Koronavirüs vakaları kontrol altına alınmaya başladı ve normalleşme adımları hayata geçirildi. Bu kapsamda 1 Haziran itibariyle kapalı olan yerler yenişden faaliyete geçti. Vaka sayıları binin altına düşmüşken, birkaç gündür yeniden binin üstüne çıktı.

Normalleşme kapsamında uygulanması sona erilen sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden gündeme gelmeye başladı. Peki, 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden mi geliyor? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

20-21 Haziran tarihleri için henüz bir açıklama yapılmazken konuya ilişkin açıklamanın bu hafta gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile belli olması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaşın maske takmadığı gözlendi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.

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