Bakan Selçuk açıkladı! Karneler nasıl dağıtılacak? Telafi eğitimi zorunlu mu? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı'na gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Selçuk "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık." açıklamasını yaptı. Peki karneler nasıl dağıtılacak? Telafi eğitimi zorunlu mu? İşte detaylar...

KARNELER NASIL ALINACAK?

Okullara milyonlarca çocuğun gelip de karne alması için orada bulunmalarının doğru olmadığını biliyoruz. Ortaokul seviyesinde randevulu şekilde isterse öğrenci ve velisi gidip karnesini alabilir.

Başka ülkelere baktığımızda bizim yaptığımız çalışmalar çok ötesinde. Çok ülke çok ani kararlar alıyor. Bazen Türkiye'de şunu hissediyorum. 'Neden açılmıyor' gibi. Biz bu konuda verileri çok önemsiyoruz. 'Olmadı, yanlış yaptık' diyebileceğimiz işler yapmak istemiyoruz. Hep tedbiri elden bırakmıyoruz. Almanya'daki bazı eyaletlerde, Çin'de daha yeni dün okullar açılmıştı, tekrar kapatıldı.

"Bu kararları Milli Eğitim neden kendisi almıyor" gibi şeyler duyuyoruz. Sağlıkla ilgili bir konu. Tabii ki tartışılacak, mutabakat sağlanacak, açıklaması yapılacak. Bu konularda adım adım gitmek zorundayız. Daha dün gece yarısı sayın Sağlık Bakanımızla meseleyi yeniden gözden geçirdik.

Biz okulları bu üç hafta açsaydık başka problemler olurdu. Problemimiz çocukların kazanım eksikliği olsun. Biz bunu telafi ederiz. Okullar açık olsaydı emin olun bizim daha devasa sorunlarımız olacaktı.

Bizim öğrencilerimizin tatilini boş durmak anlamında görmediğimiz açık. O zamanı nasıl daha keyifli ve verimli geçirebilirler, bunun peşindeyiz.

Türkiye'de isteyen herkes 'benim şuna ihtiyacım var' deyip de bulamadığı bir şey yok. Yazın tatilde kullanacakları kitapları da hazırlayacağız. İnşallah pazartesi salı da bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Hemen iller, ilçeler bunu okullarda velilere ulaştıracak. Temmuz'da herkeste olacak.

TELAFİ EĞİTİMLERİ

31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

O kadar düzenli çalışan çocuklar var ki anlatamam. O kadar takipçi öğretmenler var ki. Burada ilk kez söyleyeyim. Bir öğretmenimiz bulunduğu yerde internet çekmeyince, o kasabada internet arıyor bulamıyor. Sonra karakolu buluyor. Gidiyor karakola, gidiyor canlı dersini yapıyor. Oradaki amirlerimiz, polislerimiz yer hazırlıyorlar. Karakolda canlı ders yapıyor. Bizde belli ismi. Bunu niye örnek veriyorum? Öğretmenlerimiz çok büyük bir kısmı canhıraş sahip çıktılar çocuklarımız geride kalmasın diye.

Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı bu işe sahip çıktılar. Eksikler vardır, bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir. Çoğunluk ne yaptı ona bakalım. Bu dönem adaptasyon dönemi. Zor bir dönem. Yüzbinlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Siber güvenlik falan...