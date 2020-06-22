  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İlk kahramanlarımız babalarımız

İlk kahramanlarımız babalarımız

Başkan , dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.6.2020

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, Babalar Günü'nü 16 yıl önce kaybettiği babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bulunduğu bir kareyi paylaşarak kutladı.

KORUYUCU AİLE ÇAĞRISI
Erdoğan, "Babalar gölgesinde yaşadığımız ulu çınarlarımızdır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Babalığın, sahip çıkmak olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyfendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı Babalar Günü mesajında babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çekilen bir fotoğrafını da paylaştı

Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk kahramanlarımız babalarımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA