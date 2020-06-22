İlk kahramanlarımız babalarımız

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, Babalar Günü'nü 16 yıl önce kaybettiği babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bulunduğu bir kareyi paylaşarak kutladı.

KORUYUCU AİLE ÇAĞRISI

Erdoğan, "Babalar gölgesinde yaşadığımız ulu çınarlarımızdır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Babalığın, sahip çıkmak olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyfendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı Babalar Günü mesajında babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çekilen bir fotoğrafını da paylaştı

Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı