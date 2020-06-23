KPSS başvuruları henüz başlamadı. Binlerce adayın gözü başvurularla ilgili gelecek haberde. Hayalleri için uzun süredir çalışan ve bu sınavla birlikte isteklerine bir adım daha yaklaşacak olan adaylar, başvuruların biran önce başlamasını bekliyor. Peki, KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020MSB: Tercih işlemleri 26 Haziran'da sona erecek
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