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Haberler Gündem KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Binlerce adayın gözü başvurularına çevrildi. Hayalleri için aylardır çalışan adaylar, başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

23.06.2020, 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,10:57

KPSS başvuruları henüz başlamadı. Binlerce adayın gözü başvurularla ilgili gelecek haberde. Hayalleri için uzun süredir çalışan ve bu sınavla birlikte isteklerine bir adım daha yaklaşacak olan adaylar, başvuruların biran önce başlamasını bekliyor. Peki, KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 12-13 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 20 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

2020 EKPSS NE ZAMAN?

Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020

Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020

Sınav: 11 Ekim 2020

Sonuç: 12 Kasım 2020

MSB: Tercih işlemleri 26 Haziran'da sona erecek

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KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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