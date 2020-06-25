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için tatil izni! Hangi uygulamalar getirildi? İzinler nasıl alınacak? İşte detaylar...

Valiliklere gönderilen genelgeye göre , izin belgesi alarak amaçlı seyahat yapabilecek. Peki, hangi uygulamalar getirildi? İzinler nasıl alınacak? İşte detaylar...

65 yaş ve üzerindekiler için tatil izni! Hangi uygulamalar getirildi? İzinler nasıl alınacak? İşte detaylar...

25.06.2020, 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,11:50

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

VALİLİK VEYA KAYMAKAMLIĞA GİTMEYE GEREK YOK

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

EN FAZLA 6 KİŞİ İÇİN İZİN BELGESİ
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

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