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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu...

hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! duyurdu...

Son dakika haberine göre; dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı. 'dan da gözaltılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Soylu "Paylaşım yapan hesapların bir bölümü yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu...

01.07.2020, 09:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..."

NE OLMUŞTU?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4. kez baba olacağı açıklanmış, konu üzerinden bazı sosyal medya kullanıcıları Albayrak'ı ve ailesini hedef alan çirkin paylaşımlarda bulunmuştu. Skandal paylaşımlar tüm Türkiye tarafından büyük tepki ile karşılanmış, söz konusu hesaplar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çirkin paylaşımları tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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