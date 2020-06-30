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Haberler İzmir 4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

4.kez baba olan 'tan teşekkür mesajı

ve dün evlatları 'in dünyaya gelmesiyle 4.kez anne - baba olmanın sevincini yaşadı. Bakan Albayrak, Hamza Salih bebeğin dünyaya gelmesi vesilesiyle arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunanlara teşekkür mesajı yayınladı.

4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

30.06.2020, 21:38

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba oldu

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