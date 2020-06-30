Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.
Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz 😊— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020
Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin 🤲#HoşGeldinHamzaSalih
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba oldu
4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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