Kaçak köşkün hesabını verecek

Son günlerde diktikleri kaçak yapılarla gündeme gelen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal ve FETÖ firarisi Can Dündar'dan yıllar önce Soner Yalçın, Çeşme Ovacık'ta satın aldığı 10 bin 440 metrekarelik tarlaya kaçak köşk ve havuz dikti. Yalçın, 3 kat ve 12 odalı köşkün yanına da yine kaçak olan bir havuz yaptırdı. Bu inşaat sürerken çevreden soranlara ise buraya kütüphane yaptıracağını söyledi. Hatta tarlanın girişine yaptırdığı kapıya Atatürk fotoğrafı astı.



ÇEŞME BELEDİYESİ GÖZ YUMDU

Bu süreçte CHP'li Çeşme Belediyesi aldığı yıkım kararlarını uygulamayarak adeta kaçak köşke göz yumdu. Yeni Asır ilk kez 2015'te gündeme getirdiği kaçak köşkü geçtiğimiz aylarda yeniden kamuoyu gündemine taşıdı. Yeni Asır'ın Soner Yalçın'ın 2018'de Türkiye'de tarımın bittiğini anlatan kitap yazmasına rağmen tarım arazisine değeri en az 6 milyon lira olan bir köşk dikmesiyle ortaya koyduğu çelişkiyi manşetten duyurmasının ardından konu Türkiye'de gündem oldu. Bu arada İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. Soner Yalçın'ın kaçak köşk için imar barışından yararlandığı tespit edildi. Ancak Yalçın'ın kaçak köşk diktiği tarlanın doğal sit alanında olduğu belirlendi.





HAPİS VE PARA CEZASI VAR

Bunun üzerine bakanlık, belediye, özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 12 Haziran'daki toplantısında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. ve 65. maddeleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Suç duyurusunun yapıldığı 65. madde ise, sit alanlarına kaçak yapı yapanların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü aracılığıyla bulunulan suç duyurusunun ardından savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Çeşme'nin yanı sıra,İstanbul'daki köşkünde de kaçak eklenti yaptığı ortaya çıkan Soner Yalçın ise, sessizliğini koruyor. Yalçın'ın, Yeni Asır'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından aceleyle köşkün 2 yıldır ödemediği emlak vergisini yatırması dikkat çekmişti. Yalçın'ın belediyeye 23 bin 94 lira yatırdığı kaydedilmişti. Bu suç duyurusunun ardından bugüne kadar konuyla ilgili tek kelime etmeyen Soner Yalçın'ın da ifadesine başvurulacak.

İŞTE O KANUN MADDESİ

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65. maddesi şöyle: Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (...) izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.



ERHAN GÜLENÇ

Sosyetik devrimci Soner Yalçın panikledi! 2 yıldır ödemediği kaçak köşkün borcunu bir günde ödedi

Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'de tarım arazisine diktiği kaçak villa böyle görüntülendi

Ege'nin en güzel yerlerinde rant vurgunu! Özdil, Portakal, Yalçın ve Dündar'ın kaçak yapılarına tepki yağıyor

Sözcü’den büyük pişkinlik! Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve Fatih Portakal’ın kaçak inşaatlarını ifşa eden medyayı suçladılar

Sosyete solcusunun kaçak havuzu