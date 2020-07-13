  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

Son dakika: için istenen ceza belli oldu

Sevgilisi 'u darp ettiği öne sürülen hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Son dakika: Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

13.07.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,13:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! İşte Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları! Ozan Güven'in şoförü tanık olarak ifade verdi! Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Ozan Güven için istenen ceza belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA