Haberler Gündem Son dakika: Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

Son dakika: Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

13.07.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,13:05