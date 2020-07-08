Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in olay gününe ait yaşanan darp olayının delillendirilmesi için savcılık, bilirkişi incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemede ozan Güven'in evinde bulunan güvenlik görüntülerinin silindiği ortaya çıkmıştı.
ETRAFTAKİ KAMERALAR İNCELENECEK
Savcılık ozan Güven'in evinin etrafında bulunan MOBESE görüntüleri ve diğer güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.
DİLEK YAMAN/ SABAHDeniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven’e 103 senaristten ortak bildiri Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den ilk açıklama geldi! İşte detaylar... Sevgilisini darp eden Ozan Güven'den flaş karar! O dosyaya gizlilik kararı! “Ozan Güven’den ağır şiddet gördüm”
Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.