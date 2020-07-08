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Haberler Yaşam Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek

'u darp eden 'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek

Sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu ’in evindeki güvenlik kamera görüntülerinin silindiği tespit edilmişti. Savcılık yürütülen soruşturmada Güven’in evinin etrafında bulunan görüntülerinin ve diğer güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Gazetesi'nden 'ın haberi...

Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek

08.07.2020, 16:59

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in olay gününe ait yaşanan darp olayının delillendirilmesi için savcılık, bilirkişi incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemede ozan Güven'in evinde bulunan güvenlik görüntülerinin silindiği ortaya çıkmıştı.

ETRAFTAKİ KAMERALAR İNCELENECEK

Savcılık ozan Güven'in evinin etrafında bulunan MOBESE görüntüleri ve diğer güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.

DİLEK YAMAN/ SABAH

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