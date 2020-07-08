Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in olay gününe ait yaşanan darp olayının delillendirilmesi için savcılık, bilirkişi incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemede ozan Güven'in evinde bulunan güvenlik görüntülerinin silindiği ortaya çıkmıştı.

ETRAFTAKİ KAMERALAR İNCELENECEK

Savcılık ozan Güven'in evinin etrafında bulunan MOBESE görüntüleri ve diğer güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.

DİLEK YAMAN/ SABAH

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