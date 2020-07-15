Gazi Adviye Gül’ün hedefi doktor olmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki darbeci askerlere karşı direnmek için Saraçhane Parkı'na geldiğinde omuzundan vurulan ve o zaman henüz 14 yaşında olan Adviye Gül İsmailoğlu şimdi doktor olmak istiyor. Annesi Sevim İsmailoğlu kızının vurulduğu noktada, "Bir anne olarak düşünemiyorsun o anda, çünkü vatanınız olmazsa hiçbir şeyiniz olmaz" diyor.

BU YIL SINAVLARA GİRDİ

ADVİYE Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece henüz 14 yaşındaydı. Annesi, babası ve ablasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki darbecilere direnmek için binanın yanındaki Saraçhane Parkı'na geldi. Burada omuzundan vurulan İsmailoğlu, bir dizi ameliyattan sonra sağlığına kavuşabildi. Bu yıl üniversite sınavına giren Adviye doktor olmak istiyor. O gece yaşadıklarını ise vurulduğu noktada göğsünde madalyası, başında Türk bayraklı bonesiyle anıyor:

CİĞERLERİ HASAR GÖRDÜ

"ÇIKARKEN niyetimiz buraya gelmek değil, valiliğe gitmekti. Ama herkes o gece kendi nasibini alacağı yere gitti. Buraya geldiğimizde asker kılığına girmiş hainlerin 15-20'si yola barikat kurmuşlardı. Arkalarında da 2-3 tane askeri kamyonet vardı. Biz de yaklaşık 200 kişiydik. Biz 'asker kışlaya' diye bağırarak üstlerine yürüdüğümüzde üzerimize mermi yağdırdılar. O sırada bir G3 mermisi sol kolumdan girmiş, kürek kemiğimi parçalayıp ciğerlerimin ikisine de hasar verip, sırtımda 15 santim genişliğinde bir delik açarak çıkmıştı. Sonra gözümü hastanede açtım. Ama darbecilerin başarısız olduğunu öğrenmek her şeye değmişti" dedi.