İdlib’de Rus konvoyuna saldırı: 3 yaralı

Suriye'de stratejik öneme sahip olan M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri devam ediyor. Rus devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi.