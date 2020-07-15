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Haberler Gündem İdlib’de Rus konvoyuna saldırı: 3 yaralı

’de Rus konvoyuna saldırı: 3 yaralı

İdlib’de Rus konvoyuna saldırı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 15.7.2020

Suriye'de stratejik öneme sahip olan M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri devam ediyor. Rus devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi.

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