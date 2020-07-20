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’ya 19 yıl 6 ay hapis

Mehmet Baransu’ya 19 yıl 6 ay hapis
Giriş Tarihi: 20.7.2020

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'nun yargılandığı davada sonuç çıktı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Baransu'yu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında ayrıca, 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl, 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapis cezası verildi. Baransu, böylelikle 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuş oldu.

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