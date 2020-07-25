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'in katil zanlısının eşinin avukatı 'den açıklama

Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı Avcı'nın eşinin avukatı Uzakgiden, müvekkilinin söz konusu kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi için başlattıkları hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Pınar Gültekin'in katil zanlısının eşinin avukatı Doğukan Uzakgiden'den açıklama

25.07.2020, 18:22

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşinin avukatı Doğukan Uzakgiden, müvekkilinin söz konusu kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi için başlattıkları hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Avukat Uzakgiden, yazılı açıklamasında, yaşanan olaylardan dolayı müvekkilinin büyük bir travma geçirdiğini belirtti.

Müvekkilinin bu konuda mağdur olduğunu vurgulayan Uzakgiden, şunları kaydetti:

"Müvekkilim şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz."

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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