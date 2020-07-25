Haberler Gündem Son dakika:İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi!

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

25.07.2020, 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,11:10