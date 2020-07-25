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Haberler Gündem Son dakika:İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi!

Son dakika:'ndan '' genelgesi!

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

Son dakika:İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı' genelgesi!

25.07.2020, 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,11:10

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Genelgede şu husular dikkat çekti:

Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

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