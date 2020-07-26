“O caniyi hemen boşayacağım”

Muğla'nın Ula ilçesinde eski kız arkadaşı Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cesedini yakıp varile koyarak üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı, boşanma hazırlığında. Kızının psikolojik destek gördüğünü ve ilaçlarla ayakta durduğunu ve kocasını boşamak üzere haftaya dilekçe vereceğini söyleyen baba Haluk Karagün, Yeni Asır'a konuştu. Kızının çok zor bir süreçten geçtiğini söyleyen baba Haluk Karagün, "Kızım bana artık o adamın soyadını taşıyamam dedi. Haftaya boşanma dilekçesini vereceğiz" diye konuştu.

'İÇİNDE CANAVAR VARMIŞ'

"Bu adamın bu işi yapacağı aklımızın ucundan bile geçmezdi" diyen Karagün, "Meğerse içinde canavar ruh varmış. Kızımı ve bizleri Allah korudu. Kızım, belediyede çalışıyor, artık Muğla'da yaşamak istemediğini belirtti. Başka bir kente torunum ile birlikte taşınma planı yapıyor. Aile avukatı aracılığıyla hızlı boşanmak için hemen başvuru yapacak. Pınar'ın bu kötü ölümü bizleri çok üzdü. Ailesine, o kederli anne ve babasına başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin" dedi.

Fatih ŞENDİL

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