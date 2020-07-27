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birincileri belli oldu! Ege'den o il de listede!

Binlerce öğrencinin aylardır hazırlandığı, üniversite hayalleri için basamak olan sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci olanlarda belli oldu. Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi'nin oturumunda , , Aydın, , 'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

YKS birincileri belli oldu! Ege'den o il de listede!

27.07.2020, 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,10:49

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

AA

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

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