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YKS birincileri belli oldu! Ege'den o il de listede!

Binlerce öğrencinin aylardır hazırlandığı, üniversite hayalleri için basamak olan YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci olanlarda belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi'nin oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

27.07.2020, 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,10:49