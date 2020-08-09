Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte 9 Ağustos koronavirüs tablosu

Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden son corona virüs günlük tablosunu açıkladı.



Peki son Türkiye coronavirüs tablosu ile 9 Ağustos Corona virüs Türkiye vaka sayısı ve hayatını kaybedenler belli mi? Türkiye'de son durum ne?

İşte Türkiye'de son durum:





Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.