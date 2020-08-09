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Koca açıkladı! İşte 9 Ağustos koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Günlük Korona Tablosu'nu açıkladıç Koca açıklamasında "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok." dedi. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte 9 Ağustos koronavirüs tablosu

09.08.2020, 20:55 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020,20:58

Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden son corona virüs günlük tablosunu açıkladı.

Peki son Türkiye coronavirüs tablosu ile 9 Ağustos Corona virüs Türkiye vaka sayısı ve hayatını kaybedenler belli mi? Türkiye'de son durum ne?

İşte Türkiye'de son durum:



Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

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