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Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Başkan ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede ve konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

17.08.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,17:50

Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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