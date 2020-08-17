Savunmada milli dönüşüm

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli savunma sanayiindeki büyük atılımlarla ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütüldüğünü ifade eden Demir, bugün bu sayının 700'e yaklaştığını ve sadece son 5 yılda 350 yeni proje başlatıldığını söyledi. Demir, milli saldırı helikopteri Atak'ın Faz-2 versiyonunun da bu yıl içinde ilk kez teslim edileceğini, Akıncı TİHA ve Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin önümüzdeki yılın başlarında hizmete gireceğini açıkladı. Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın da bu yıl envantere alınacağı müjdesini veren Demir, "Milli Muharip Uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz Siper, 2023'te hazır olacak. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemleri geliştirilmesi için başlatılan projeler inşallah nihayetlenecek. Yerli ve milli platformlarda yurt dışına bağımlılık bitecek" dedi.



EN BÜYÜKLER ARASINDA 5 FİRMA

● Savunma sanayiindeki dönüşümü anlatır mısınız?

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevine gelmesiyle artık bu alanda tamamen "yerli ve milli" üretime odaklanan bir dönem başladı.

2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 700'e yaklaştı.

Sadece son 5 yılda 350 yeni proje başlatıldı.

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında 75 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz. Aynı yıllarda firma sayımız 56'dan 1500'e yaklaşmıştır. 2002 yılında 1 milyar dolar olan ciro rakamı, 2019 yılında yaklaşık 11 kat artışla 10.8 milyar dolara yükseldi. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2019 itibariyle 3 milyar doları geçti. Neredeyse yok düzeyinde olan Ar-Ge harcaması 2019 yılında 1.5 milyar doları geçti.

Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmamız var.









HAVADA ÜSTÜNLÜK SAĞLANDI

● Son yıllarda yapılan işlerden en önemlileri hangileri oldu?

- Bugün savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Operasyonlarda yerli SİHA ve İHA'larımız Bayraktar TB2 ve ANKA ile hava sahasında üstünlük sağlanıyor. Daha birçok milli araç ve teçhizat ile güvenlik güçlerimiz hedefe başarıyla ilerleyebiliyor. Bütün bunları yerli mühimmatlarla yapıyoruz. Terörle mücadelede en önemli unsurlardan biri de Atak helikopteri oldu. Ayrıca, kahraman Mehmetçiğimizin sahada en çok ihtiyacı ne yönde ise o alanda çalışmaları hızlandırmaya özen gösteriyoruz.

TEHDİTLERE KARŞI YERLİ SİSTEM

● Hava savunma sistemleri geliştirmede son durum nedir?

- Yerli Hava Savunma Sistemleri geliştiriyoruz. Orta ve yüksek irtifa füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehditleri alçak irtifada tespit ve tahrip etmek için KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi geliştirildi. Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması için hava araçlarına, seyir füzelerine, füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Hisar-A ve Hisar-O geliştirildi. Son olarak hava, kara ve deniz platformlarına entegre edebileceğimiz Sungur geliştirildi. İlk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunuldu.







DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

● Önümüzdeki dönemde devreye girecek önemli projeler nelerdir?

- Atak'ta Faz-2 versiyonunu bu yıl ilk kez teslim edeceğiz. Akıncı TİHA ve Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz önümüzdeki yılın başında hizmete girecek. Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'yı bu yıl envantere alacağız. Milli Muharip Uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemimiz Siper 2023'te hazır olacak. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesi için başlattığımız projeleri inşallah nihayetlendireceğiz. Bunlar sayesinde yerli ve milli platformlarda bu alandaki yurt dışına bağımlılık giderilmiş olacak. Geleceğin silah sistemleri olan lazer ve elektromanyetik silahlardaki çalışmalarda önemli mesafe kat edeceğiz. İnsansız kara ve deniz araçları, milli denizaltı, yapay zeka, robotik gibi çeşitli alanlarda çalışmaları da hızlandıracağız.