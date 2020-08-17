Yeni ayder çekim alanı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı. Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla İlçe Stadı'na geçen Başkan Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle önce Ardeşen'e buradan da karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize temaslarının ikinci gününde Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu



2022 SONUNDA BİTMİŞ OLACAK

Yayla yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti. Yayladaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra vatandaşların taleplerini dinleyen ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: Halkımızın da memnuniyetini bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk. Hedefimiz inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkması. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak. Havaalanının da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır. Kayak turizmine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Alt yapı kısmı çok hızlı şekilde yapıldı. Hedefimiz 2022'nin sonunda hepsini bitirmek.







UZUNGÖL'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Burada kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz kimse kusura bakmasın bunların yıkımı olacak. Kimseyi de mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımıyla birlikte haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak. Uzungöl'de de çalışmalar aynı şekilde devam edecek.