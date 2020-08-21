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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesi Ege'de sevinçle karşılandı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdesi Ege'de sevinçle karşılandı

Başkan Erdoğan bugün dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, 'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." diye konuştu. Erdoğan, 'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi. Erdoğan'ın bu sözleri ise Ege'de de büyük bir sevinç yarattı.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesi Ege'de sevinçle karşılandı

21.08.2020, 18:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Karadeniz'e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıkladı. Zonguldak Ereğli açıklarındaki karadan 175 kilometre uzaklıktaki alanda 15 Temmuz'dan bu yana sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinden gelen müjdeli haber Egelileri sevindirdi.

HAMZA DAĞ: KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dağ, "Rabbim bize görülmedik bir kapının açılmasını nasip etti. Yerli ve milli bir enerji için, bağımsız ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMAYI TELEVİZYON KARŞISINDA İZLEDİLER

Birçok ilde olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar açıklamayı heyecanla takip etti.

Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesinde yaşayan köylüler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla bekledikleri müjdeyi dinlemek üzere yayın saatinde köy kahvehanesinde toplandı.

Köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." açıklamasının ardından bulunan doğalgazın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz'de keşfedilen dev doğalgaz rezervi İran basınında Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklama! Herkesin gözü müjde haberinde

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